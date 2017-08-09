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Американець злітав в "МакДональдз" на літальному апараті, щоб купити бургер: відео

04:02, сьогодні 456 Читать новость на русском
Американець злітав в
Американець злітав в "МакДональдз" на літальному апараті, щоб купити бургер / Скріншот з відео

Американський блогер Такер Готт вирішив швидко і зручно дістатись до закладу харчування "МакДональдз", використавши мотопароплан. Свою мандрівку він записав на відео та опублікував в Youtube.

Про це повідомляють на Daily Dot.

Завдяки мотопароплану він подолав близько 16 кілометрів, після чого приземлився біля закладу і зробив замовлення. Свій бургер він з’їв під час зворотнього польоту.

Цього разу місцеві жителі та відвідувачі "МакДональдз" не стали викликати поліцію, але Такер Готт розповів, що періодично на нього скаржаться в Федеральне управління цивільної авіації США.

Проте це його не перша витівка. Раніше за допомогою літального апарату на спині він катався на лижах.

Блогер розповів, що користувачі часто його запитують, наскільки зручно користуватися апаратом для повсякденних потре, до прикладу, злітати в магазин, на роботу або в школу.

Такер відзначив, що це не дуже практично, але при хорошому майданчику для приземлення періодично можна здійснювати подібні вильоти.

Читайте також: Breaking News: в мережі "запустили" онлайн-трансляцію інопланетного вторгнення

Теги: LifeStyle Курйозні новини
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