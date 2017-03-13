Американець зміг схуднути, вживаючи лише фаст-фуд

Американець Блейк Хортон повністю перейшов лише на "швидку їжу" і тепер демонструє спортивні підтягнуті форми тіла.

Про це повідомляють на News.com.au.

Такий прецедент дивує, адже всі завжди б'ють на сполох про шкоду калорійної їжі. Проте 34-річний американець Блейк Хортон сьогодні спокійно їсть величезну шаурму, такос, пончики з бургерами та хот-доги з бананами і залишається струнким.

Секрети свого схуднення хлопець викладає в Instagram.

Раніше хлопець схуд на 27 кілограм, проте не вважав себе ситим та щасливим, тому що вживав лише невеликі порції корисної їжі.

Коли друзі кликали мене гуляти о 10 вечора, у мене вже не було калорій, які я міг би спожити, тому я казав: "Ні, дякую. Я залишуся вдома". Я постійно дивився на годинник в очікуванні наступного прийому їжі, я був постійно голодний,

– розповів чоловік.

Тоді Блейк вирішив їсти лише двічі на день, а згодом перейшов лише на одноразове харчування.

Секрет в тому, що Блейк споживає їжу один раз, але в дуже великій кількості. Хлопець щодня поглинає 5000 калорій фастфуду, при цьому отримуючи всі необхідні поживні речовини. А всі зайві калорії він спалює в спортивному залі або катається на BMX. Як говорить любитель фаст-фуду, після обіду у чоловіка залишаються сили лише на сон.

Я займаюся сексом до того, як поїм, це може бути будь-коли днем чи вночі, однак споживання їжі має бути останнім, що я роблю,

– поділився Хортон.

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