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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Американець зміг схуднути, вживаючи лише фаст-фуд

13:51, сьогодні 527 Читать новость на русском
Блейк Хортон
Блейк Хортон / Фото з відкритих джерел

Американець Блейк Хортон повністю перейшов лише на "швидку їжу" і тепер демонструє спортивні підтягнуті форми тіла.

Про це повідомляють на News.com.au.

Такий прецедент дивує, адже всі завжди б'ють на сполох про шкоду калорійної їжі. Проте 34-річний американець Блейк Хортон сьогодні спокійно їсть величезну шаурму, такос, пончики з бургерами та хот-доги з бананами і залишається струнким.

Секрети свого схуднення хлопець викладає в Instagram.

Раніше хлопець схуд на 27 кілограм, проте не вважав себе ситим та щасливим, тому що вживав лише невеликі порції корисної їжі.

Коли друзі кликали мене гуляти о 10 вечора, у мене вже не було калорій, які я міг би спожити, тому я казав: "Ні, дякую. Я залишуся вдома". Я постійно дивився на годинник в очікуванні наступного прийому їжі, я був постійно голодний,
– розповів чоловік.

Тоді Блейк вирішив їсти лише двічі на день, а згодом перейшов лише на одноразове харчування.

Секрет в тому, що Блейк споживає їжу один раз, але в дуже великій кількості. Хлопець щодня поглинає 5000 калорій фастфуду, при цьому отримуючи всі необхідні поживні речовини. А всі зайві калорії він спалює в спортивному залі або катається на BMX. Як говорить любитель фаст-фуду, після обіду у чоловіка залишаються сили лише на сон.

Я займаюся сексом до того, як поїм, це може бути будь-коли днем чи вночі, однак споживання їжі має бути останнім, що я роблю,
– поділився Хортон.

Part 2: Stuffed Donut Burgers & Banana Dogs. ~5,200 cals. #blake201eatingvids . . Also check out 2 vids I posted earlier of @bigjenni's donut burger. . . 20 oz beef stuffed with @glazeartisan Boston Cream & Bavarian Cream Donuts, as well as a Cannoli donut sandwich. 6 Bananas Dogs and 1 lb strawberries. Everything topped with PB, Chocolate PB, Jam, Bacon & Sprinkles. @eatenlightened Black Cherry Ice Cream Milkshake with Chocolate Syrup, Reddi Wip & Ice Cream Cones. . . #donutburger #cheeseburger #enlightenedicecream #milkshake #iifym #flexibledieting #macrohoarding #foodbeast #fitmeals #flexibledieting #foodporn #instafood #foodbeast #epicmealtime #foodchasers #feedyoursoul #mukbang #milkshakes #ifitfitsyourmacros #macros #donuttime #yougottaeatthis #eatfamous #burger #burgerporn #idonutcare #doughnut #burgertime #donut

Допис, поширений Blake. (@blake_201)

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Теги: LifeStyle Курйози
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