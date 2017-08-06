Американська компанія планує вкласти 100 мільйонів доларів на видобуток золота на Закарпатті

Нові технології дозволять американцям добувати майже у чотири рази більше золота - 500 тисяч тонн в рік.

Мужіївське родовище сьогодні – єдине чинне в Україні з видобутку золота. Там знаходиться 56 тонн золота, 1 мільйон цинку та 4,5 тонни срібла. Якщо перевести це у грошовий еквівалент, то це дорівнює майже 4 мільярдам доларів.

Цікаво, що попереднього видобувника родовища звинувачували у зв'язках із можновладцями Януковича.

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Але теперішні інвестори запевнили, що жодних контактів з колишніми можновладцями не мали і не мають, а угода, яку уклала "Авеллана Ґолд", повністю відповідає українському законодавству.