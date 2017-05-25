Американська ведуча погоди кумедно відреагувала на загублену сережку в прямому ефірі: відео

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Під час прямого ефіру, коли ведуча Сесілі Тайнан проводила прогноз погоди на телеканалі ABC, з її вуха випадково впала сережка. Жінка не лише не розгубилась, а ще й встигла подякувати чоловікові за кадром за його допомогу.
Про це повідомляє Mashable.
Такий "переполох" в ефірі сколихнув мережу Facebook. Після того, як прикраса впала на підлогу, жінка продовжила випуск, проте через декілька фраз вона все ж відзначила, що це була її улюблена сережка і втратити її було б прикро.
Чоловік, щоб сидів за кадром, вирішиви підійти і підняти з підлоги аксессуар, після чого протягнув прикрасу Сесілі.
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