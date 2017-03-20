Американські голови "забиті" не Україною, – аналітик про позицію Трампа по Донбасу

Американці з приводу Донбасу більше мовчать, ніж говорять. І якщо по Криму їхня позиція зрозуміла, то стосовно Донбасу — все не так просто.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив політичний аналітик Андрій Вігірінський.

За його словами, щодо Криму ситуація зрозуміла – це анексія, це територія України, і тут позиція однозначна: санкції Сполучених Штатів щодо Криму зняті не будуть.

З приводу Донбасу – як таку позицію Трамп не виголошував. Публічно він не висловлювався щодо змін, що сталися: ні щодо націоналізації підприємств, ні щодо блокади та рішень РНБО. Власне, як і Меркель. Про що вона сказала, а він кивнув, так це про те, що це виклик, що процес по мінську (мінських домовленостях, – "24") гальмується, але вони працюють, щоб його актуалізувати,

— уточнив експерт.

Аналітик нагадав: питання в тому, що країни нормандського формату працюють над розробкою "дорожньої карти" імплементації домовленостей, досягнених у Мінську, вже понад півроку. І нічого інтенсивнішого не спродукували.

"Є якась ефемерна угода, яка називається "мінські домовленості", і станом на сьогодні, з урахуванням рішень РНБО і націоналізації, обидві сторони, Росія і Україна, порушують їх. Перші – видають паспорти, другі – заблокували транспортне сполучення. Внаслідок блокади можливість реалізації "Мінська" тільки погіршилась. Ні Трамп, ні Меркель цих факторів не озвучили", – наголосив Вігірінський.

На його думку, взагалі складно говорити, що у Америки є вироблена стратегія відносин з Росією і Україною. Ми бачимо, кого Трамп призначає в адміністрацію та який іде пресинг преси і громадськості. Може Трамп і хотів би більш дружніх відносин з Росією, але йому не дають це зробити. Так само є свої проблеми і у Ангели Меркель – у неї "на носі" вибори.

Скоріше за все, більш-менш консолідована зустріч, враховуючи вибори у Франції, яка може пролити світло на динаміку в питанні Донбасу, буде десь влітку, за результатами саміту G-20, де зберуться вже і новообраний президент Франції, і Трамп, і Путін,

– спрогнозував Вігірінський.

Нагадаємо, 17 березня під час спільної прес-конференції в рамках візиту Ангели Меркель до США нею і Дональдом Трампом були озвучені заяви щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.