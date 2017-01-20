Американські спецслужби перевіряють зв'язок радників Трампа з Росією, – NYT

Спецслужби США аналізують перехоплені переговори про фінансові операції в рамках розслідування зв'язків соратників обраного президента США Дональда Трампа з Росією.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, зокрема, розслідування ведуть щодо колишнього глави передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.

За словами одного із співрозмовників, Манафорт працював з Україною і Росією. Деякі з його контактів перебували під наглядом Агентства національної безпеки через підозри у зв'язках з ФСБ.

Вивчаються також двоє інших соратників Трампа – бізнесмен та колишній радник із зовнішньої політики Картер Пейдж і співробітник апарату Республіканської партії Роджер Стоун.

Проте поки невідомо, хто з російських посадовців фігурує в розслідуванні і які саме переговори привернули увагу спецслужб.

Як відомо, Пол Манафорт покинув посаду глави виборчого штабу Трампа в серпні 2016 року. Його звинувачували у зв'язках з українським керівництвом у часи правління президента Віктора Януковича. За інформацією ЗМІ, він нібито отримав від партії Януковича 12,7 мільйонів доларів.