Американські зірки вийдуть на марш жінок проти Трампа

Наступного дня після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, 21 січня, у понад 150 містах, зокрема у Вашингтоні пройдуть демонстрації "Марш жінок".

Про це пише Ace Showbiz.

Участь у демонстраціях візьмуть і зірки – співачка Кеті Перрі, акторки Скарлетт Йохансон, Америка Феррера, Джуліанна Мур та Емі Шумер.

Як розповіла Скарлетт Йохансон, долучаючись до маршу, вона робить так, "щоб її голос почули, та відстоюватиме те, у що вірить".

Акторка вважає "атакою" на репродуктивні права жінок небажання Трампа та його адміністрації продовжувати фінансувати організацію Planned Parenthood, до якої відносяться сотні американських клінік, де, зокрема, проводять операції з переривання вагітності.

Після цих виборів є великий страх, що наших голосів не чутимуть. Як для артисток, як для жінок, як, найголовніше, для відданих американок, для нас дуже важливо, що ми разом проявимо солідарність заради захисту, гідності та прав наших спільнот,

– сказала Феррера.

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Додамо, що у Парк-Сіті, що в штаті Юта, демонстрацію очолить телеведуча Челсі Хендлер.

Очікується, що до вашингтонського маршу приєднається співачка Шер. Як відомо, зірка вже виходила на "антитрампівські" вуличні протести в Нью-Йорку. А Йохансон та Мур перед виборами знялися в ролику з закликом не допустити приходу до влади "боягузливого расиста" і "помаранчевого лялькового Гітлера".