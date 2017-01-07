Американський актор влучно потролив Трампа російською мовою

Відомий американський актор Алек Болдуін влучно потролив Дональда Трампа в соцмережі.

Актор прогулявся по вулицях Нью-Йорка в кепці, на якій красувався гасла президентської кампанії Трампа російською.

Головне гасло, з яким республіканець пройшов всю виборчу кампанію Make America great again ("Зробимо Америку знову великою") переклали на російську мову – Зробити Америки здорово знову.

Таким чином Болдуін відреагував на оприлюднену доповідь нацрозвідки про втручання Росії у вибори президента США. Спецслужби США стверджують, що Росія впливала на вибори з метою обрання Дональда Трампа. Російське керівництво всі звинувачення відкидає, а Трамп називає їх сміхотворними.

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