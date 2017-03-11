Американський чиновник оприлюднив причину смерті Чуркіна, – AP

Причиною смерті постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна став серцевий напад.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на чиновника мерії Нью-Йорка, який попросив залишитися анонімним, оскільки офіційно він не уповноважений говорити про смерть російського дипломата.

Представник мерії зазначив, що судмедексперти, які проводили розтин тіла постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна, дійшли висновку, що дипломат помер через інфаркт.

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Нагадаємо, 20 лютого 2017 року Віталій Чуркін раптово помер. 10 березня судово-медичний експерт Нью-Йорка заявила, що не оприлюднюватиме причини смерті постпреда Росії в ООН Віталія Чуркіна через його дипломатичний статус.