Американський експерт спрогнозував майбутнє стосунків США та Росії

Росія найбільше хоче, щоб до неї ставилися як до рівної – незважаючи на ВВП розміром у 1,33 трильйона доларів, що в 14 разів менше, ніж у Сполучених Штатів.

Таку думку висловив американський експерт в області зовнішньої політики, безпеки та міжнародних відносин Аріель Коен, передає "Новое время".

Москва знову зайняла позицію часів Холодної війни. Останнім часом РФ загострила бойові дії на окупованому Донбасі, розгорнула нові крилаті ракети далекого радіусу дії, порушивши тим самим Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності 1987 року, вкотре зробила небезпечні обльоти американських військових суден у Чорному морі і відправила шпигунський корабель до берегів США для стеження за військово-морськими об'єктами. Надії на швидку розрядку у відносинах зі сполученими Штатами не виправдалися, і Кремль повернувся до звичної для себе поведінки часів Холодної війни. Відтак, контрольовані державою російські телеканали отримали вказівку різко скоротити згадки про Трампа і не відгукуватися про нього схвально,

– наголошує експерт.

У зв’язку з такими подіями фахівець робить висновок, що медовий місяць Путіна та Трампа підійшов до кінця.

Це підтверджують і висловлювання американських лідерів на Мюнхенській конференції з безпеки, які вселили впевненість американським союзникам і змусили нервувати росіян. Віце-президент Майк Пенс пообіцяв залучити Росію до відповідальності за використання сил в Україні, зазначивши, що Москва має дотримуватися умови других Мінських угод. 14 лютого прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що Трамп очікує від російської влади повернення окупованого та анексованого ними Криму Україні. Важливо також, що Пенс зустрівся в Мюнхені з лідерами трьох балтійських країн, а також лідерами України і Туреччини. Меседж Пенса про важливу роль НАТО прозвучав голосно і чітко,

– підкреслює він.

За його словами, у відповідь на такі заяви Москва, ймовірно, повернеться до антиамериканської позиції, яка встановилася після провалу плану Барака Обами щодо перезавантаження американо-російських відносин.

Можливо, вона розширить війну в Україні, можливо, буде провокувати Штати, що зі свого боку, може призвести до нарощування військового потенціалу Східної Європи та загострення ядерної гонки озброєнь. Цілком імовірно, що Москва і далі буде розправлятися з інакодумцями всередині країни, як у випадку з відстороненням від участі у президентській гонці опозиційного політика Олексія Навального, якому дали п'ять років позбавлення волі умовно за сумнівну справу,

– зауважив американець.

Також Коен прогнозує, що Кремль вирішить зміцнити зв'язки з Іраном, чий повітряний простір вже використовує для обстрілу Сирії.

Росія зацікавлена у подальшому обмеженні видобутку нафти країнами ОПЕК, оскільки це підвищить ціни на "чорне золото". Тегеран і Каракас будуть схильні слідувати вказівкам Москви. Іран і Венесуела є країнами-засновниками ОПЕК, які через свій поганий економічний стан ратують за підвищення цін на нафту – у цьому їхні цілі з Москвою збігаються,

– зазначає американський експерт в області зовнішньої політики, безпеки та міжнародних відносин.

Крім того, на його думку, Кремль, напевно, подивиться в бік головного противника Трампа, Китаю, очікуючи на взаємність з боку Пекіна – це передбачає високий ступінь військово-політичного співробітництва між Москвою і Пекіном у Центральній Азії.

Росія найбільше хоче, щоб до неї ставилися як до рівної – незважаючи на ВВП розміром у 1,33 трильйона доларів, що в 14 разів менше, ніж у Сполучених Штатів. Обмеження ядерних арсеналів на руку Росії, особливо з урахуванням ситуації в російській економіці. Тож адміністрації Трампа не варто знімати санкції з Росії, якщо тільки вона не пообіцяє щось серйозне натомість. Медовий місяць Трампа і Путіна закінчився ще до того, як почався. Однак, Кремль все ще може протягнути руку Білому дому. Але при цьому треба чесно визнати: Росії це потрібно більше, ніж Сполученим Штатам і Заходу,

– резюмує Коен.

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