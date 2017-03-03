Американський комік пародіює зірок Голлівуду: кумедні фото

Відомий американський комік і актор Том Ленк став популярним не лише через свій професіоналізм. Комік копіює на свій лад вбрання знаменитостей з червоних доріжок та фотосесій.

Том на своєму аккаунті в Instagram викладає фото, де разом із екстравагантними моделями, співаками та акторами США він перетворюється в смішну їх копію, одягаючи на себе всяке лахміття. Образ він довершує кумедним макіяжем та невдалими зачісками.

Наряди комік створює з різних підручних матеріалів: мішків, паперових пакетів, клейкої стрічки, штучних квітів, фольги.

Про його популярність та оригінальність свідчить неймовірна кількість вподобань, коментарів, та що важливо – майже 200 тисяч підписників.

Створюючи такі модні фотобатли, комік Том Ленк доводить, що будь-яка людина може виглядати як зірка на червоній килимовій доріжці.

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