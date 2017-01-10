Американський музикант влучно покепкував із пропозиції Трампа

Американський музикант і діджей Moby покепкував з пропозиції виступити на інавгурації новообраного американського президента Дональда Трампа.
Музикант в своєму Instagram зазначив, що готовий виступити. Проте лише з однією умовою.
"Думаю, я б погодився зіграти на інавгурації, якби як гонорар Трамп опублікував свою податкову звітність", – написав музикант.
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Відомо, що Moby в ході передвиборних перегонів підтримував кандидата від демократичної партії Хіларі Клінтон.
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