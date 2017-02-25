Американський штат повернувся до смертної кари після 12-річної перерви

Верховний суд США дозволив смертну кару в штаті Арканзас.

Як пише Associated Press, цей вид покарання не застосовували 12 років тому через юридичні проблеми щодо одержання препарату для ін'єкцій.

Зараз на страту в Арканзасі очікують 34 ув'язнених. Генеральний прокурор Арканзаса Леслі Рутледж подав формальний запит губернатору штату з проханням визначити терміни проведення смертних вироків для восьми з них.

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Однак журналісти стверджують, що стратити ув’язнених штат поки що не може, адже досі не має відповідних ін’єкцій. Термін дії однієї з них закінчився 1 січня 2017 року, тому використати його неможливо.