Американський винищувач ледь не розвалився під час посадки: красномовне відео

Американський військовий винищувач F-18 через проблеми з двигуном змушений був здійснити вимушену посадку в аеропорту Бахрейна.

Як повідомляє The Washington Post, після зльоту з палуби авіаносця "Німіц" в Перській затоці у літака виникли проблеми з двигуном.

За словами представника американських ВМС Білла Урбана, через несправність винищувач неможливо було зупинити, відтак пілот змушений був евакуюватися, коли літак викотився за межі смуги. Військовий жодних пошкоджень не зазнав.

Крім того, на деякий час роботу повітряної гавані довелося призупинити, щоб винищувач зміг сісти.

Спершу пілот намагався посадити літак на військовій базі повітряних сил Бахрейну, однак згодом змушений був полетіти до одного з комерційних аеропортів на острові.

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Додамо, що розслідуванням інциденту зайнялося командування ВМС.

У мережі вже з’явилося відео жорсткої посадки літака. На кадрах видно, як авіасудно підняло свій ніс, імовірно, через поломку задніх шасі.