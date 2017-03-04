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Американці придумали новий спосіб передачі енергії

Інновації 19:40, сьогодні 431 Читать новость на русском

Фахівці Disney Research розробили новий метод безпровідної передачі енергії. В основі технології – передавання енергії в замкнутому просторі за допомогою однорідного магнітного поля

Свій метод передавання енергії без будь-яких проводів винахідники назвали "квазістатичним резонансом у порожнечі". Технологія, запевняють творці, абсолютно безпечна для людини. Її суть полягає в передаванні енергії в замкнутому просторі за допомогою однорідного магнітного поля.

Для цього на котушку, розташовану всередині приміщення, подається змінний струм. У стіни, підлогу та стелю кімнати розробники вмонтували алюмінієві панелі, а по центру встановили мідний стовп, на якому закріпили конденсатори.

Прилади самі вмикаються, якщо розмістити їх перпендикулярно напрямку магнітного поля, і навпаки - перестають працювати - якщо тримати їх паралельно.

В експериментальній кімнаті дослідникам вдалося передати повітрям 1900 ват енергії - достатньо для одночасної роботи десятка приладів, зокрема, двох нічників, вентилятора, світлодіодної кулі, і зарядки смартфона. Ефективність такого передавання - від 40 до 95%, залежно від місця розташування приладу.

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Технологія, зі слів винахідників, не дорога. А застосувати її можна і в більших масштабах - для великих приміщень достатньо доставити додаткові мідні стовпи, а замість металевих пластин у стінах і стелі підійде фарба, яка проводить струм.

Інноваційний метод безпровідного передавання енергії, серед іншого, може відкрити шлях для нових розробок у галузі робототехніки, які досі обмежувалися вичерпною ємністю батарей.

Теги: Розробки
Джерело: 24 Канал
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