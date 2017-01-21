Американці спробують скинути Трампа з посту президента

У США стартувала компанія Impeach Trump Now зі збору підписів під петицією про імпічмент Президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Кампанію за відсторонення Трампа від влади організували дві американські позапартійні некомерційні організації – Free Speech for People і RootsAction. Вони стверджують, що через конфлікт інтересів президента США є небезпека того, що у Вашингтоні будуть прийматися рішення невигідні для країни.

Також у петиції згадують і гомофобні, ксенофобські, расистські і сексистські заяви Трампа.

Серед інших проти Трампа виступає і правозахисна організація "Американський союз захисту громадянських свобод" (ACLU). За словами її голови Ентоні Ромеро, ACLU вже готує численні судові позови.

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Нагадаємо, у Вашингтоні поліція затримала 217 учасників акцій протесту проти нового президента США Дональда Трампа.