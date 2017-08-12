Американця примусово "лікували" в реабілітаційному центрі Полтави: з'явились фото

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Понад 20 людей примусово "лікували" від наркозалежності у Полтаві. Один із утримуваних виявився громадянином США.
Як інформує прес-служба прокуратури Полтавщини, у так званому реабілітаційному центрі «Волна» виявили 36 осіб, які страждали від наркозалежності.
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Коли з людьми почали говорити, то 21 з них повідомив, що їх тримали на території центру примусово, обмежуючи особисту свободу.
Один з утримуваних заявив, що він є громадянином США.
У прокуратурі перевірили цю інформацію і підтвердили, що чоловік є іноземцем. Про випадок незаконного утримування американця вже повідомлене посольство США в Україні.
До слова, напередодні на півдні України затримали торговців наркотиками.