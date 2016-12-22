АМКУ займеться підвищеними вантажними тарифами "Укрзалізниці"

Виробники вважають рішення компанії необґрунтованим.

Галузеві асоціації аграріїв, хіміків, металургів, виробників будматеріалів звернулися до Антимонопольного комітету України із закликом не допустити планованого підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці". Виробники відзначають, що зростання залізничних тарифів на 15%, яке відбулося в травні 2016 року, а також намір УЗ підвищити тарифи на 25% в 2017 році не відповідають збільшенню індексів споживчих цін і цін промислових виробників.

"За даними з фінансових звітів УЗ, нинішній рівень тарифів забезпечує рентабельність вантажоперевезень на рівні 40-50%, що дозволяє за рахунок вантажних перевезень здійснювати крос-субсидування пасажирських перевезень в обсязі до 10 млрд грн на рік. Таким чином, поточний рівень вантажних тарифів навіть вищий економічно виправданого, особливо якщо мова про монополіста", – наголошують вантажовідправники.

На думку галузевих асоціацій, зростання тарифів уже призвело до значного зниження конкурентоспроможності українських виробників на зовнішніх ринках. Подальше підвищення тарифу тільки демотивує менеджмент ПАТ "Укрзалізниця" вирішувати проблеми ефективності операційної діяльності і знижувати рівень корупції, "адже всі проблеми можна вирішити шляхом підвищення тарифів".

"Сфера залізничного транспорту, яка перебуває в стані природної монополії, не має належного рівня антимонопольного регулювання... З огляду на неврегульованість процедури підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, відсутність передбачених законодавством нормативних документів у цій сфері, просимо в межах компетенції Антимонопольного комітету сприяти недопущенню збільшення вантажних залізничних тарифів до створення незалежного органу – Національної комісії регулювання тарифів на транспорті, який зможе професійно, виважено і об'єктивно оцінити обґрунтованість і доцільність перегляду тарифів", – ідеться у зверненні асоціацій.

Відкритий лист на адресу голови АМКУ Юрія Терентьєва підписали голова Федерації металургів України Сергій Біленький, президент Української зернової асоціації Володимир Клименко, президент Союзу хіміків України Олексій Голубов, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів "УкрФА" Сергій Кудрявцев, виконавчий директор Асоціації "Укрцемент" Роман Скільський.

Нагадаємо, раніше радник прем'єр-міністра Іван Міклош заявив, що підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" може зробити продукцію українських виробників неконкурентною на світових ринках.