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Аналітики назвали ймовірну причину завчасного показу "Шерлока" в Росії

03:02, сьогодні 62 Читать новость на русском
Кадр із серіалу
Кадр із серіалу "Шерлок" / Lostfilm

Британська компанія BBC Worldwide почала розслідування інциденту з витоком в Росії фінального епізоду четвертого сезону серіалу "Шерлок" за день до телепрем'єри.

Її співробітники відзначають, що поява серії в мережі могла бути організована спеціально, повідомляє The Telegraph.

Наша система безпеки перевершує золотий стандарт, тому те, що відбулося, дивує. Це більше, ніж випадковість,
– заявив представник компанії.

Пройдіть тест: iPhone чи саксофон: наскільки уважно ви дивитесь серіал про Шерлока?

Окрім того, західні аналітики вважають, що таким чином намагалися зашкодити корпорації ВВС. Оскільки комерційної вигоди від завчасної трансляції серії немає, то аналітики розглядають політичний мотив.

Прихильники цієї версії також вважають подію можливою реакцією Кремля на розширення російської служби ВВС і помстою за заморозку британських рахунків компанії Russia Today, яка сталася в жовтні 2016 року.

Нагадаємо, епізод під назвою "Остання справа" в озвучці Першого каналу РФ потрапив у мережу у суботу, 14 січня. Його прем'єра була намічена у Великобританії на 21:00 15 січня за місцевим часом і через хвилину – на 00:01 16 січня за московським часом – у Росії.

Теги: Новини Росії Кіно Великобританія LifeStyle Розслідування
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