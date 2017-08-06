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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Аналітики розповіли про новий хитрий план Кремля щодо України

09:03, сьогодні 1612 Читать новость на русском
Аналітики розповіли про новий хитрий план Кремля щодо України
Аналітики розповіли про новий хитрий план Кремля щодо України / meest-online.com

Росія намагається налаштувати громадян Польщі проти українців, які їздять туди на заробітки.

Таку думку висловлюють експерти Вашингтонського аналітичного центру "Center for European Policy Analysis" (CEPA), передає "Голос Америки".

Зокрема, пропагандистські ЗМІ активно поширюють у Польщі страх перед імміграцією з України. Особливо посилилась ця кампанія після вступу в дію безвізу України з ЄС.

Їх мета: поділити і налаштувати один проти одного громадськість двох країн,
– зазначають аналітики.

Також прокремлівські ЗМІ прохтовхують інформацію у маси, мовляв, мігранти з України вкрадуть робочі місця поляків.

"Мета цих пропагандистських зусиль – поєднати терміни "лібералізація візового режиму для українців" і "українізація ринку праці в Польщі". Це шкодить іміджу України, налаштовує країни один проти одного і сприяє гаслам націоналістичних партій. Негайно необхідна інформаційна кампанія, яка зверне увагу на позитивне вимір української імміграції та пояснить правові обмеження, які захищають ринок праці Польщі від дисбалансу", – йдеться у матеріалі CEPA.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики ЗМІ Медіа Безвізовий режим Польща Російська пропаганда
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