22:56
26 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
22:07, сьогодні
Вєсті.UA. Віденський бал Фірташа. Фентезі від українців
Вєсті.UA
19:36, сьогодні
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 21:00: Останній дзвоник. Обшуки від НАБУ
Випуск новин
22:15, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Курйози
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Ананаси рожевого кольору: світ захоплює новий фуд-тренд

21:30, сьогодні 755 Читать новость на русском
Рожеві ананаси
Рожеві ананаси / Фото із соцмереж

Виробник та постачальник фруктів Del Monte почав випускати рожеві ананаси, які стали просто мега-популярними.

Таки вид ананасів створили ще у 2005 році, але виробник запатентував та масово почав випускати на ринок лише зараз.

Такий незвичайний сорт отримав назву " розе". Характерний колір селекціонери отримали за допомогою гібридизації та додавання пігменту лікопіну. Саме завдяки цьому пігменту помідори червоні.

Читайте також: Фотограф Обами показав, як Трампу і Меланії треба триматись за руки: фото

Єдине місце, де вирощують такі ананаси - Коста-Ріка. У Del Monte стверджують, що цей фрукт набагато солодший за звичайні ананаси.

#doleplantation #pinkpineapple

Публикация от Michelle Blahay (@mblahay)

Теги: LifeStyle Курйози Соцмережі
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук