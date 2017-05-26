Ананаси рожевого кольору: світ захоплює новий фуд-тренд

Виробник та постачальник фруктів Del Monte почав випускати рожеві ананаси, які стали просто мега-популярними.

Таки вид ананасів створили ще у 2005 році, але виробник запатентував та масово почав випускати на ринок лише зараз.

Такий незвичайний сорт отримав назву " розе". Характерний колір селекціонери отримали за допомогою гібридизації та додавання пігменту лікопіну. Саме завдяки цьому пігменту помідори червоні.

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Єдине місце, де вирощують такі ананаси - Коста-Ріка. У Del Monte стверджують, що цей фрукт набагато солодший за звичайні ананаси.