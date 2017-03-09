Анастасія Приходько отримала престижну медаль від волонтерів

Відому українську співачку та волонтерку Анастасію Приходько нагородили медаллю "За відродження України" за заслуги перед країною.

Про це Приходько розповіла у своєму Facebook.

Медаль співачці вручила голова жіночого руху "За вільну Україну" та волонтерка Раїса Шматко.

Дуже дякую за нагороду, для мене це велике честь. Це довіра, яку я не зраджу. Дякую за теплі слова та відзнаку "Янгола". Разом до перемоги,

– написала співачка.

Відомо, що окрім медалі Приходько також отримала відзнаку "Янголи кохання".

Довідка: недержавна медаль "За відродження України" започаткована для нагородження за патріотизм, громадську активність та самовідданість, які спрямовані на розвиток державності України.