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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Анастасія Приходько отримала престижну медаль від волонтерів

19:19, сьогодні 229 Читать новость на русском
Анастасія Приходько
Анастасія Приходько / lime.apostrophe.ua

Відому українську співачку та волонтерку Анастасію Приходько нагородили медаллю "За відродження України" за заслуги перед країною.

Про це Приходько розповіла у своєму Facebook.

Медаль співачці вручила голова жіночого руху "За вільну Україну" та волонтерка Раїса Шматко.

Дуже дякую за нагороду, для мене це велике честь. Це довіра, яку я не зраджу. Дякую за теплі слова та відзнаку "Янгола". Разом до перемоги,
– написала співачка.

Відомо, що окрім медалі Приходько також отримала відзнаку "Янголи кохання".

Довідка: недержавна медаль "За відродження України" започаткована для нагородження за патріотизм, громадську активність та самовідданість, які спрямовані на розвиток державності України.

Теги: LifeStyle Волонтери
Джерело: 24 Канал
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