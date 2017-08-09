Анджеліна Джолі і Бред Пітт хочуть скасувати розлучення, – ЗМІ

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Зірки кіно Бред Пітт та Анджеліна Джолі передумали розлучатися і вирішили зберегти сім’ю.
Про це возз’єднання зіркової пари повідомляє Us Weekly.
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За інформацією видання, подружжя "на шляху повного возз’єднання".
"Розлучення скасовується. Вони не зробили нічого за кілька місяців, щоб зрушити з місця процес розлучення. І ніхто й не думає, що вони коли-небудь зроблять це", – заявив інформатор.
Анджеліна і Бред зилишаються разом?
Також зазначається, що Джолі засумнівалася чи дійсно Пітт такій поганий, як розповідали їй друзі.
"Вона досі закохана в нього", – сказав співрозмовник.
Це не вперше ЗМІ пишуть про скасування розлучення. У травні з’явилася інформація, що Анджеліна та Бред знову спілкуються.
Як відомо, Джолі подала на розлучення з Бредом Піттом у вересні 2016 року.