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Анджеліна Джолі і Бред Пітт хочуть скасувати розлучення, – ЗМІ

17:05, сьогодні 1205 Читать новость на русском
Анджеліна Джолі і Бред Пітт скасовують розлучення?
Анджеліна Джолі і Бред Пітт скасовують розлучення? / Фото з відкритих джерел

Зірки кіно Бред Пітт та Анджеліна Джолі передумали розлучатися і вирішили зберегти сім’ю.

Про це возз’єднання зіркової пари повідомляє Us Weekly.

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За інформацією видання, подружжя "на шляху повного возз’єднання".

"Розлучення скасовується. Вони не зробили нічого за кілька місяців, щоб зрушити з місця процес розлучення. І ніхто й не думає, що вони коли-небудь зроблять це", – заявив інформатор.

Анджеліна і Бред зилишаються разом?

Також зазначається, що Джолі засумнівалася чи дійсно Пітт такій поганий, як розповідали їй друзі.

"Вона досі закохана в нього", – сказав співрозмовник.

Це не вперше ЗМІ пишуть про скасування розлучення. У травні з’явилася інформація, що Анджеліна та Бред знову спілкуються.

Як відомо, Джолі подала на розлучення з Бредом Піттом у вересні 2016 року.

Теги: Голлівуд LifeStyle Анджеліна Джолі Зіркові розлучення
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