Анджеліна Джолі вперше прокоментувала розлучення з Піттом

Акторка Анджеліна Джолі сказала, що попри все вони з Бредом Піттом залишаються родиною.

Про це вона розповіла у коментарі BBC в Камбоджі, куди Джолі приїхала представити свій новий фільм "Спочатку вони вбили мого батька: Спогади дочки Камбоджі".

"Це було важко. Багато людей опиняються в такій ситуації. Вся моя родина пройшла через важкі часи. Але вся моя увага зосереджена на моїх дітях, наших дітях. Ми сім'я і завжди будемо сім'єю, і це допомагає мені впоратися. Я справляюся і знаходжу вихід із ситуації, роблячи так, щоб ми ставали сильнішими й ближчими", – сказала голлівудська акторка.

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Нагадаємо, 19 вересня 2016 року акторка Анджеліна Джолі подала документи на розлучення з чоловіком Бредом Піттом. Джолі також отримала право опіки над усіма шістьма дітьми.