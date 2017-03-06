Анджеліна Джолі зустрічається із загадковим незнайомцем

Анджеліну Джолі "застукали" іноземні ЗМІ з незнайомим чоловіком та її дітьми в Камбоджі.

Як повідомляють інсайдери в Radar Online, Джолі відверто фліртувала із загадковим чоловіком.

Пара разом з дітьми гуляла та заглядала в магазини в Камбоджі, де актриса гостювала минулого місяця.

Іноземні ЗМІ стверджують, що Анджеліна Джолі напевно вже цілком оговталася від складного розлучення з Бредом Піттом.

Бред збожеволіє, коли дізнається про це. Він насилу вибиває з Анджеліни можливість бачити дітей, вона роз’їжджає з ними по всьому світу, а тепер ще якийсь хлопець легко обдаровує її брязкальцями?

– розповіли у виданні.

Нагадаємо, що зовсім недавно західні ЗМІ подейкували, що в Анджеліни Джолі розпочався новий роман з її колишнім хлопцем Джаредом Лето, проте чутки офіційно так і не підтвердились.

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