Анексія Криму – відкрите порушення норм міжнародного права, – заява МЗС Туреччини

МЗС Туреччини виступило з заявою у зв'язку з третьою річницею анексії Кримського півострова, де заявило, що не визнає результати так званого референдуму 16 березня 2014 року.

У документі йдеться про підтримку суверенітету та цілісності України, повідомляє агентство Анадолу.

Турецька влада обіцяє відстежувати процеси в Криму і захищати кримських татар.

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Росія анексувала український півострів три роки тому, після проведення фейкового референдуму, який не визнали демократичні країни. Відтак Туреччина не пускає у свої порти кораблі із окупованого півострова.