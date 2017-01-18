Анексією Криму Путін все зіпсував. Я хотів конструктивних взаємин, – Обама

44-й президент США Барак Обама 18 січня проводить останню прес-конференцію на посаді глави Білого дому.

Відповідаючи на питання про погіршення відносин з Росією, Обама не міг не згадати про Україну.

Інтереси Америки – це й інтереси світу. Я завжди виступав за конструктивні стосунки з Росією. Але ситуація погіршилася, коли Росія почала відновлювати формат холодної війни,

– наголосив президент США.

Обама нагадав, що причиною введення санкцій проти Москви стало саме вторгнення Росії в Україну.

"Це і є причина антиросійських санкцій – суверенітет і територіальна цілісність України", наголосив Барак Обама.

За його словами, підтримка України – це прекрасний приклад того, як США має діяти на міжнародній арені.

Читайте також: Журналіст розповів, як Обама востаннє завдав удару Путіну