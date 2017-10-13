Англіканська єпархія в Австралії вклала 1 мільйон доларів у кампанію проти одностатевих шлюбів

Цей "благодійний внесок" зробила найбільша англіканська єпархія Австралії, яка, за сумісництвом, водночас вважається найбільшим опором консерватизму.

Цей випадок показовий також і тим, що церква не просто відкрито підтримала боротьбу з ЛГБТ, а й використала для цього свої фінанси, підтримуючи дискримінацію, пише Christian Today.

Англіканський архієпископ Сіднея підтвердив цю інформацію.

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Серед критиків Сіднейської єпархії виявився, зокрема, настоятель англіканського собору святого Іоанна в місті Брісбен Пітер Кетт, який заявив, що гроші краще б було витратити на інший проект – не такий гострий та суперечливий.