Англіканська єпархія в Австралії вклала 1 мільйон доларів у кампанію проти одностатевих шлюбів
18:31, сьогодні 153 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Цей "благодійний внесок" зробила найбільша англіканська єпархія Австралії, яка, за сумісництвом, водночас вважається найбільшим опором консерватизму.
Цей випадок показовий також і тим, що церква не просто відкрито підтримала боротьбу з ЛГБТ, а й використала для цього свої фінанси, підтримуючи дискримінацію, пише Christian Today.
Англіканський архієпископ Сіднея підтвердив цю інформацію.
Читайте також: Православ'я, діти, мілітаризм: фоторепортаж з російського військово-патріотичного табору
Серед критиків Сіднейської єпархії виявився, зокрема, настоятель англіканського собору святого Іоанна в місті Брісбен Пітер Кетт, який заявив, що гроші краще б було витратити на інший проект – не такий гострий та суперечливий.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня , 11:52
Хто така Неля Штепа і чому одіозна екс-мер Слов’янська має сидіти21 вересня , 18:00