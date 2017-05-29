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Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси

19:00, сьогодні 708 Читать новость на русском
Як вивчити англійську мову самостійно
Як вивчити англійську мову самостійно / Фото з відкритих джерел

Вивчення іноземної мови потребує певних зусиль та роботи над собою. Це не завжди легко, але можливо – якщо ви дійсно вмотивовані.

Долучитися до тих, хто ризикнув самостійно вивчати англійську мову, можна у будь-якому віці, у будь-який час, за будь-якої погоди, у будь-якій локації і ще за сотні таких "будь-яких" умов.

Наразі існує гігантська база на просторах інтернету, призначена для "боротьби" з іноземною мовою самотужки. У ній можна знайти безліч якісних ресурсів, які дозволять поліпшити свої знання, при цьому не потребуючи значних матеріальних витрат.

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Тож питання залишається тільки за тим, наскільки ви здатні самоорганізовуватися.

1. Мета

Перш за все, ви маєте розуміти, навіщо ви збираєтеся взятися за нелегку працю. Теза "Сучасна людина має знати іноземну" – це не аргумент і не мотивація.

У канву навчання таки треба вплести трохи здорового прагматизму. Наприклад, усвідомлення того, що за рік ви збираєтеся у подорож/працювати/навчатися за кордон або що ви не можете в повній мірі поділитися думками з друзями з інших країн, спонукатиме вас наполегливо працювати і всіма силами гнати від себе лінь.

До самостійного вивчення англійської треба докласти зусиль
До самостійного вивчення англійської треба докласти зусиль

Якщо ви плануєте вивчати англійську "так, на майбутнє", то не марнуйте часу. Сідайте за підручники тоді, коли це вам дійсно буде треба. І коли усвідомите, навіщо це треба саме вам.

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2. Рівень знань

Більшість онлайн-курсів перед початком вивчення матеріалу пропонують пройти тест або завдання для визначення рівня ваших знань. Знаючи, на якому щабелі англомовного розвитку перебуваєте, ви зможете не гаяти час на вивчення знайомого матеріалу. Можлива і зворотна ситуація, коли ви, навпаки, переоцінювали свої лінгвістичні навички.

Початковий рівень володіння англійською, коли ви можете використовувати стандартні шаблонні фрази/речення та частково сприймати інформацію на слух, – Beginner (Elementary). А найвищий ступінь знання іноземної, який під силу навіть не всім англійцям, – Proficiency.

Рівні англійської мови

Градація знань з англійської мови

3. Пріоритетні ресурси

Джерел для вивчення англійської мови, які перебувають у вільному доступі, дуже багато. З одного боку – це добре, бо є з чого вибрати. З іншого – в такому розмаїтті легко загубитися.

Якщо ви додасте собі у панель закладок 47 сайтів, то не займатиметесь на жодному з них. Бо маючи годину вільного часу, ви відкриєте ресурс, поглянете, скільки роботи на півсотні ресурсів треба виконати, і закриєте браузер. Тож ви маєте обрати для себе кілька основних ресурсів, за якими будете вибудовувати схему свого навчання, і кілька "фонових", аби заглядати туди поза "робочим графіком" з вивчення англійської, тобто коли маєте час і бажання.

До вивчення мови треба підходити комплексно

До вивчення іноземної мови треба підходити комплексно

У вас обов’язково мають бути сучасний підручник з англійської (а не 1986 року), посібник з граматики, словник. Всі ці складові залишатимуться актуальними, навіть якщо ви проходите якийсь онлайн-курс.

Підручник. Радимо звернути увагу на продукти Oxford University Press (наприклад, підручники Headway, English for life, Open Doors, English File тощо), серію підручників Outcomes, New Total English. Всі вони комплексні, тобто містять завдання на підвищення рівня граматики, письма, словникового запасу, тренують правильну вимову (аудіододатки), сприйняття мови на слух.

Посібник з граматики. Він потрібен, щоб навчити вас логіці побудові речень англійською, грунтовно ознайомити вас з граматичними правилами та виключеннями з них. Бажано, щоб посібник містив вправи на закріплення матеріалу. Рекомендуємо вам книгу "Англійська граматика – коротко і легко", як не дивно, німецького видавництва Langenscheidt, яку у 2014 році переклала українською мовою видавнича компанія "Методика Паблішинг". Корисними також стануть Oxford Practice Grammar та English Grammar in Use.

Вчіться сприймати англійську на слух

Треба вчитись сприймати англійську на слух

Словник. Він потрібен не тільки для того, щоб дивитись переклад українською. Важливо, щоб ви чули правильну вимову слів. З цього боку практичними є онлайн-ресурси. Наприклад, словник WooordHunt пропонує не тільки переклад слів, але й подає їхні значення в різних контекстах і дає їхнє британську та американську "озвучування". Також на цьому ресурсі ви маєте можливість читати книги англійською, паралельно маючи (за потреби) російський переклад. Для перекладу висловів можна скористатися Reverso Context. Не варто оминати увагою і Cambridge Dictionary.

Також існує корисний ресурс для запам’ятовування нових слів – Quizlet. Ви складаєте список слів англійською, подаєте їхній переклад, а сайт генерує для вас різні цікаві завдання. Реєстрація на сайті безкоштовна.

Quizlet допоможе поповнити лексичний запас вашої англійської

Quizlet допоможе значно поповнити лексичний запас слів в англійській мові

Щодо онлайн-курсів з вивчення англійської мови, то їх зараз дуже багато. Але оберіть для себе один. Не "розпилюйтесь" на все. Зробіть спочатку одну справу, а потім вже переходьте до іншої. Курси з англійської пропонують, наприклад, Duolingo, Puzzle English, Lingualeo, British Council, Coursera. Ви маєте можливість пройти їх як безкоштовно, так і платно. Переважно, різниця між ними у кількості доступних завдань/матеріалу та часових обмеженнях.

У якості "фонових" ресурсів ми б радили обрати щось інтерактивне та цікаве – відео, серіали, мапи, музика, прогулянки віртуальними музеями тощо. Наприклад, у Facebook можете підписатись на BBC Learning English, на Ororo.TV подивитись пізнавальні відео або навчальні на YouTube-каналі блогера Кирила Englisher, дослідити творчість Ван Гога або Ієроніма Босха, "погуляти" в Google Arts & Culture. До речі, останній пропонує багато цікавинок – ненудне оформлення матеріалів, аудіосупровід, історичні відео тощо.

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4. Розклад занять

Ви маєте точно знати, коли, як і за допомогою чого будете займатись. По-перше, це дисциплінує. По-друге, вивчення іноземної мови – це не примха на кшталт "хочу роблю, хочу – ні". Це робота на результат в певних часових рамках. І якщо вам дійсно важливо досягти успіхів у навчанні, ви маєте йти за планом.

Плюс "аматорського" навчання – ви не прив'язані до певної географічної локації та часу, як то заняття на стаціонарних курсах. Але є одне але. Це лінь та прокрастинація. Тому ще раз нагадаємо – або навчіться самоорганізовуватись, або не гайте часу на "я позаймаюсь завтра".

Сідати за англійську треба щонайменше три-чотири рази на тиждень по кілька годин. Хоча бажаним був би варіант приділяти увагу заняттям кожного дня принаймні по годині.

Найважливіше – не робіть великих перерв у навчанні. Тоді певна частина інформації "вивітрюється" і втрачається темп роботи.

5. Закріплення вивченого

Обробити отриману інформацію допоможуть письмові вправи, "говоріння" (наприклад, читання вголос або переказ текстів) та живе спілкування. Якщо у вас немає англомовних друзів (бажано native speakers), ви можете їх легко знайти. Є онлайн-ресурси, так звані Language exchange websites, на яких люди шукають собі партнера/партнерку для вивчення іноземної. Наприклад, ви хочете вчити англійську, а він/вона – українську. Тож такий "лінгвістичний обмін" допоможе вам обом. Серед speaking exchange сайтів можна назвати MyEnglishTeacher.eu, Speaky, HowDoYou.Do, Coeffee.com, Easy Language Exchange, LingoGlobe, CoffeeStrap, Tandem, Busuu.com, Language Exchange Project і багато інших.

Також не забувайте про перегляд фільмів англійською, додатки для смартфонів, прослуховування музики та аудіокниг, читання новин та статей англійською. У цифрову епоху зробити вивчення іноземної мови більш цікавим і "не нудним" не так вже і важко.

Урізноманітнюйте способи вивчення іноземної мови

Урізноманітнюйте способи вивчення іноземної мови

Наостанок. Відстежуйте свої успіхи, за потреби корегуйте програму вивчення англійської та пам’ятайте, що не існує такого рівня обізнаності "тепер я знаю все".

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Автор: Наталія Печерська
Теги: Україна LifeStyle Публікації Поради освіта
Джерело: 24 Канал
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