Ані Лорак прокоментувала загибель подруги Ірини Бережної

Українська співачка Ані Лорак не може повірити у загибель її подруги Ірини Бережної, яка була хрещеною матір'ю її доньки Софії.

5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП. Згодом в "Опоблоці" підтвердили загибель Ірини Бережної.

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Про автокатастрофу Ані Лорак дізналась під час поїздки.

"Не можу і не хочу в це вірити. Мій дорогий і улюблений друг. Ірочка, ти зі мною. R.I.P.", – йдеться у дописі до фото.

Не могу и не хочу в это верить... Мой дорогой и любимый друг... Ты со мной... Ирочка... R.I.P. @irina_berezhnaya_official Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) Сер 6, 2017 о 8:19 PDT

Зазначимо, екс-депутат відзначилась скандальним минулим, Зокрема, Ірина Бережна була серед депутатів, хто голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова.



Мер Дніпра Борис Філатов додав, що екс-нардеп "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула на території Євросоюзу, на критиці якого вона будувала свою політичну кар'єру.