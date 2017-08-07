Ані Лорак прокоментувала загибель подруги Ірини Бережної

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Українська співачка Ані Лорак не може повірити у загибель її подруги Ірини Бережної, яка була хрещеною матір'ю її доньки Софії.
5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП. Згодом в "Опоблоці" підтвердили загибель Ірини Бережної.
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Про автокатастрофу Ані Лорак дізналась під час поїздки.
"Не можу і не хочу в це вірити. Мій дорогий і улюблений друг. Ірочка, ти зі мною. R.I.P.", – йдеться у дописі до фото.
Зазначимо, екс-депутат відзначилась скандальним минулим, Зокрема, Ірина Бережна була серед депутатів, хто голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова.
Мер Дніпра Борис Філатов додав, що екс-нардеп "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула на території Євросоюзу, на критиці якого вона будувала свою політичну кар'єру.