Ані Лорак спробувала пояснити, чому її цькують за концерти в Росії

Українська співачка Ані Лорак, яка останні роки виступає переважно у Росії, спробувала пояснити, чому її так критикують за концерти у РФ.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Комсомольській правді в Україні".

"У цій ситуації, як ви знаєте, я взагалі була першопрохідцем – вершини притягують блискавки. Така моя доля, чи що, – всюди стою на вістрі. Ті люди, які сьогодні мені намагаються заважати, Україну ніколи не любили, і єдине, в чому вони досягли успіху – завдання шкоди. Зруйнувати, зганьбити – легко, важливо лише розуміти, що за цим всім стоять великі гроші, політика", – вважає Лорак.

При цьому співачка планує концерти у Києві. Лорак зізналася, що з найбільшим задоволенням повертається саме в Україну.

#фотосессия Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) Бер 9, 2017 о 4:28 PST

Дякувати Богу, я встигла об'їздити Україну зі своїм шоу в 2013-му і 2014-му роках – всюди зал зустрічав стоячи. Те, що сталося потім - мій біль. Але, повторюся, не можу допустити, щоб люди, які упиваються вседозволеністю, піарилися на мені,

– додала Кароліна.

?️С нетерпением ждём концертов @fkirkorov. А у кого это в апреле день рождения? ? Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) Бер 6, 2017 о 11:37 PST

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак взяла участь у шоу в Кремлівському палаці в Москві.



А також співачка розважала росіян на день захисника радянської армії.