Ані Лорак втратила шанс стати найкрасивішою в Україні

Український глянець Viva вирішив виключити співачку Ані Лорак з номінантів премії "VIVA! Найкрасивіші 2016".

Відповідна інформація з'явилася на сайті журналу.

У повідомленні мовиться, що видання має прийняти таке рішення, оскільки поважає громадську думку.

Поважаючи громадську думку і почуття досить великої аудиторії, яка не підтримує участь Ані Лорак у номінації, редакційна колегія прийняла рішення виключити співачку з домінантів "Viva! Найкрасивіші 2016",

– мовиться на сайті видання.

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Сама артистка цю ситуацію поки що ніяк не прокоментувала. Проте за неї це зробили інші.

Так, продюсер Олена Мозгова в своєму Facebook розмістила посилання на новину, де зазначено, що Ані Лорак зняли з номінації, і коротко написала: "Спасибі Viva".

Нагадаємо, український журнал "Viva!" номінував співачку Ані Лорак на премію "Найкрасивіші-2016". Проте ця звістка дуже обурила користувачів мережі.