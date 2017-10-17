Ані Лорак зібралась до Києва

Українська співачка Ані Лорак, яка неодноразово з’являлась на російській сцені, готує сюрприз для публіки у Києві.

Про це вона написала у своєму Instagram, опублікувавши кілька відео з репетицій.

Шанувальники Ані Лорак у коментарях до фото просять її влаштувати у Києві фан-зустріч, адже в Україні виконавиця буває рідко.

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Окрім того, співачка готує на березень 2018 року грандіозну шоу-програму під назвою "Diva". Співачка планує виступити в Москві, Санкт-Петербурзі та в Мінську, Білорусь.

The best tasty place for lunch and coffee break during the day! #mangal#kiev#peace#love Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) Жов 16, 2017 о 7:43 PDT

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???А над чем это мы работаем? ?Сколько же интересного вас ждёт! Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) Жов 16, 2017 о 11:09 PDT