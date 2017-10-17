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Ані Лорак зібралась до Києва

09:54, сьогодні 2215 Читать новость на русском
Ані Лорак зібралась до Києва
Ані Лорак зібралась до Києва / Фото з відкритих джерел

Українська співачка Ані Лорак, яка неодноразово з’являлась на російській сцені, готує сюрприз для публіки у Києві.

Про це вона написала у своєму Instagram, опублікувавши кілька відео з репетицій.

Шанувальники Ані Лорак у коментарях до фото просять її влаштувати у Києві фан-зустріч, адже в Україні виконавиця буває рідко.

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Окрім того, співачка готує на березень 2018 року грандіозну шоу-програму під назвою "Diva". Співачка планує виступити в Москві, Санкт-Петербурзі та в Мінську, Білорусь.

The best tasty place for lunch and coffee break during the day! #mangal#kiev#peace#love

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

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???А над чем это мы работаем? ?Сколько же интересного вас ждёт!

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Теги: Новини України Новини Києва Ані Лорак LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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