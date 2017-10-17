Ані Лорак зібралась до Києва
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Українська співачка Ані Лорак, яка неодноразово з’являлась на російській сцені, готує сюрприз для публіки у Києві.
Про це вона написала у своєму Instagram, опублікувавши кілька відео з репетицій.
Шанувальники Ані Лорак у коментарях до фото просять її влаштувати у Києві фан-зустріч, адже в Україні виконавиця буває рідко.
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Окрім того, співачка готує на березень 2018 року грандіозну шоу-програму під назвою "Diva". Співачка планує виступити в Москві, Санкт-Петербурзі та в Мінську, Білорусь.
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Джерело: 24 Канал
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