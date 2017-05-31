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Анна Ярославна не мала жодного стосунку до Росії, якої ще не було, – російський блогер

16:45, сьогодні 297 Читать новость на русском
Анна Ярославна не має жодного стосунку до Росії
Анна Ярославна не має жодного стосунку до Росії / День

Росія намагається "привласнити все, що можна привласнити". Це яскраво ілюструє заява президента Росії Володимира Путіна про "російську" Анну Ярославну.

Таку думку в коментарі виданню "Обозреватель" висловив російський публіцист Олександр Невзоров.

Він також заявив, що Путіна неможливо назвати історично грамотною або ж неграмотною людиною, оскільки "історія не є наукою і в ній немає жодного достовірно встановленого факту".

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"Тим не менш, зрозуміло, що це все одно підпорядкування певним ідеологічним схемам і бажання Росії привласнити все, що можна привласнити, тому бідну покійницю далеких віків зараз намагаються розірвати хоча б навпіл", – пояснив публіцист.

Ця Анна не мала жодного відношення до Московії, якої ще не було, до Росії, якої ще не було. Була Київська Русь, і вона у всіх французьких документах фігурує як Анна Київська. Слово "Ярославна" ніхто вимовити не міг,
– розповів Невзоров.

Водночас він зазначив, що якщо вірити літописам і джерелам, Анна Ярославна "взагалі була шведкою. Її мама була шведкою, а тато її був досить чистим прямим Рюриковичем, тобто вікінгом".

Проте, додав публіцист, "за своїм політичним статусом вона, звичайно, належала Україні, і в України на неї незрівнянно більше прав, тому що, як ви самі розумієте, на місці Москви бродили ведмеді і стояли болота".

Нагадаємо, під час зустрічі з Президентом Емануеллем Макроном президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.

Теги: Україна Політика Новини Росії Володимир Путін Україна – Росія Історія
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