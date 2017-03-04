Анонім збирає раритетні квитки в кіно та викладає їх у мережу

Автор аканту Tickets Please! Збирає різноманітні квитки в кіно зі всього світу.
Усі квитки він фотографує та викладає в мережу. Сторінка Tickets Please! існує лише місяць, однак на сторінці вже опубліковано понад 70 світлин.
Там можна знайти, до прикладу, японський квиток на сеанс фільму "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" у 1989 році. Також там є старі квитки на індійське кіно та інші відомі фільми різних років.
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