Анонім збирає раритетні квитки в кіно та викладає їх у мережу

Автор аканту Tickets Please! Збирає різноманітні квитки в кіно зі всього світу.

Усі квитки він фотографує та викладає в мережу. Сторінка Tickets Please! існує лише місяць, однак на сторінці вже опубліковано понад 70 світлин.

Там можна знайти, до прикладу, японський квиток на сеанс фільму "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" у 1989 році. Також там є старі квитки на індійське кіно та інші відомі фільми різних років.

Читайте також: Третій зайвий: самотня дівчина робить фото біля закоханих пар та викладає в Instagram

— ? Shalimar Cinema ? [unknown], India ? Ganwaar ? ~1970 Публикация от Tickets Please! (@ticketsplz) Фев 16 2017 в 1:13 PST

— ? New Letty ? Bataan, Philippines ? Enter The Dragon ? ~1973 Публикация от Tickets Please! (@ticketsplz) Янв 31 2017 в 11:53 PST

— ? [unknown] ? [unknown], Japan ? Indiana Jones and the Last Crusade ? 1989 Публикация от Tickets Please! (@ticketsplz) Мар 3 2017 в 12:19 PST