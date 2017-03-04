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Анонім збирає раритетні квитки в кіно та викладає їх у мережу

18:52, сьогодні 282 Читать новость на русском
Автор збирає раритетні квитки в кіно
Автор збирає раритетні квитки в кіно / instagram.com/

Автор аканту Tickets Please! Збирає різноманітні квитки в кіно зі всього світу.

Усі квитки він фотографує та викладає в мережу. Сторінка Tickets Please! існує лише місяць, однак на сторінці вже опубліковано понад 70 світлин.

Там можна знайти, до прикладу, японський квиток на сеанс фільму "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" у 1989 році. Також там є старі квитки на індійське кіно та інші відомі фільми різних років.

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— ? Century's Huntington ? Huntington, NY ? A Hard Day's Night ? 1964

Публикация от Tickets Please! (@ticketsplz)

— ? Shalimar Cinema ? [unknown], India ? Ganwaar ? ~1970

Публикация от Tickets Please! (@ticketsplz)

— ? New Letty ? Bataan, Philippines ? Enter The Dragon ? ~1973

Публикация от Tickets Please! (@ticketsplz)

— ? [unknown] ? [unknown], Japan ? Indiana Jones and the Last Crusade ? 1989

Публикация от Tickets Please! (@ticketsplz)

— ? Cinema Batalha ? Porto, Portugal ? [unknown] ? 1986

Публикация от Tickets Please! (@ticketsplz)

Теги: LifeStyle Інтернет Кіно
Джерело: 24 Канал
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