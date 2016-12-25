Ансамбль, що летів на російському Ту-154, мав виступити в Алеппо

Артисти з ансамблю пісні і танцю імені Александрова, які перебували на борту літака Ту-154, що розбився в Чорному морі, мали виступити в сирійському Алеппо.
Про це розповів учасник колективу у коментарі meduza.io.
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Раніше в Міноборони Росії повідомляли, що артисти мали виступити з перед російськими військовими на авіабазі Хмеймім з нагоди Нового Року.
Нагадаємо, літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації, впав у Чорне море. Там вже починають пошукові роботи. Відомо, що фрагменти літака знайшли в 6 км від берега. Відомо, що на борту було 84 пасажири. Це були музиканти російської армії та представники ЗМІ.
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