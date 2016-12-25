Ансамбль, що летів на російському Ту-154, мав виступити в Алеппо

Артисти з ансамблю пісні і танцю імені Александрова, які перебували на борту літака Ту-154, що розбився в Чорному морі, мали виступити в сирійському Алеппо.

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