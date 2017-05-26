Антикорупційна спецоперація, або Ганебні спроби врятувати дискредитованих корупціонерів

Гелікоптери, броньовики, спецпризначенці, зловмисники, яких заштовхують в автозаки просто на летовищі – все не голівудський бойовик, а антикорупційна спецоперація, яку провели Генпрокуратура та МВС по всій країні.

Військовий прокурор Анатолій Матіос та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзвітували, що по всій країні було затримано 23 податківця, які підозрюються в корупційних оборудках часів Януковича-Клименка.

Щоправда, Печерський суд відпустив більшість затриманих під заставу чи особисте зобов’язання. Тому не зовсім зрозуміло, чи треба було взагалі піднімати ці гелікоптери для затримання цих податківців. Чи достатньо було просто за кожним поїхати на машині, щоб отримати таке ж рішення суду про звільнення під заставу.

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Ця історія цікава й іншим. Військовий прокурор Матіос заявив, що допоміг розкрити всю злочинну схему податківців ніхто інший, як донедавна очільник Державної Фіскальної служби – Роман Насіров. Мовляв, саме Насіров розшифрував хитромудрі оборудки, які понастворювали його попередники. І якби не він, то й не факт, що слідчі Генепрокуратури у них розібралися. Тому, додам від себе, за такий внесок у боротьбу із злочинністю, Насірову треба подякувати, представити до нагороди, а може й пробачити попередні гріхи й закрити порушені проти нього кримінальні провадження. Бо якось не заведено справжніх героїв нації до відповідальності притягати.

Ця історія про порятунок рядового Насірова до болі нагадує інший випадок з прокурором сил АТО Костянтином Куликом, якого теж намагалися врятувати від кримінальної відповідальності схожим чином. У родини Кулика ми виявили три дорогих квартири в центрі Києва, три джипи і чималі витрати на відпочинок за кордоном. При цьому, все майно було записано на його стареньку мати та його цивільну дружину, яка до знайомства з Куликом працювала офіціанткою і навряд чи могла б стільки заробити.

Військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик

В результаті – Національне антикорупційне бюро порушило проти Кулика кримінальне провадження за підозрою в незаконному збагаченні і передало його справу до суду. Але хіба друзі-прокурори здадуть свого побратима Кулика? Бо в ще одній гучній спецоперації останніх тижнів не обійшлося начебто без допомоги Костянтина Кулика. Йдеться про нібито арешт півтора мільярда доларів коштів Януковича, про яке так пафосно рапортував Юрій Луценко. Байдуже, що рішення суду про арешт цих коштів засекретили і немає змоги перевірити, чи справді ці гроші були направлені до бюджету.

Але Генпрокурор тоді заявив, що розкриття цієї оборудки та конфіскація коштів стала можливою лише завдяки особистій участі прокурора АТО Кулика. Після чого підвищив Кулика на посаді, доручивши йому керувати одним з новостворених департаментів в Генпрокуратурі.

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Тим самим Луценко дав зрозуміти, що відстоюватиме Кулика до останнього. І байдуже, що НАБУ підозрює скандального прокурора в корупції. Своїх, мовляв, не здаємо. В цьому і проблема. "Своїми" нинішня влада вважає не громадян та активістів, що борються з корупцією. Не волонтерів чи добровольців. Свої для них – це скандальні корупціонери, нехай вони і прокралися, але такі милі серцю, лояльні і зрозумілі.

Тому ми ще побачимо чимало цинічних і ганебних спроб врятувати і Насірова, і Кулика, й інших від кримінальної відповідальності. Ну, це якщо у вас були ілюзії стосовно боротьби з корупцією, оголошеною нинішньою владою.