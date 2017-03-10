Антикорупційне бюро обшукує управління ДФС у трьох областях

У п’ятницю, 10 березня, НАБУ проводить обшуки в управліннях ДФС відразу у трьох областях.

Про це повідомляє "Еспресо" із посиланням на речницю НАБУ Світлану Оліфіру.

Вона уточнила, що обшуки проводяться у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Оліфіра пояснила, що обшуки проводяться в межах кримінального провадження щодо "незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, задіяних у "газовій схемі Онищенка", на загальну суму 2,019 млрд грн".

Читайте також: НАБУ показало, як ДФС була задіяна в "афері Онищенка": опубліковані схеми