Антикорупційний комітет хоче бачити західних експертів аудиторами НАБУ

Зовнішнє оцінювання НАБУ можуть проводити американський аудитор Роберт Сторч та Гендиректор Європейського управління боротьби з шахрайством Джовані Кесслер.

Їхні кандидатури парламенту та уряду рекомендував профільний антикорупційний комітет Верховної Ради. За відповідне рішення проголосували одноголосно. Наступного року Національне антикорупційне бюро вперше проходитиме зовнішню атестацію.

Її результат – єдина законна підстава для звільнення з посади чинного директора Бюро Артема Ситника та зменшення рівня бюджетного фінансування НАБУ.

Це шанс, з одного боку, підштовхнути Бюро там, де це треба, бо цей аудит буде публічним. І він фактично є якісним аналізом і результатм роботи НАБУ. З іншого боку, це справжній професійний аналіз, що Бюро робить і не робить,

– зазначив голова антикорупційного комітету ВРУ Єгор Соболєв.

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