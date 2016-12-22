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Телеканал новин 24 Антикорупційний комітет хоче бачити західних експертів аудиторами НАБУ
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Антикорупційний комітет хоче бачити західних експертів аудиторами НАБУ

10:04, сьогодні 204 Читать новость на русском
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Зовнішнє оцінювання НАБУ можуть проводити американський аудитор Роберт Сторч та Гендиректор Європейського управління боротьби з шахрайством Джовані Кесслер.

Їхні кандидатури парламенту та уряду рекомендував профільний антикорупційний комітет Верховної Ради. За відповідне рішення проголосували одноголосно. Наступного року Національне антикорупційне бюро вперше проходитиме зовнішню атестацію.

Її результат – єдина законна підстава для звільнення з посади чинного директора Бюро Артема Ситника та зменшення рівня бюджетного фінансування НАБУ.

Це шанс, з одного боку, підштовхнути Бюро там, де це треба, бо цей аудит буде публічним. І він фактично є якісним аналізом і результатм роботи НАБУ. З іншого боку, це справжній професійний аналіз, що Бюро робить і не робить,
– зазначив голова антикорупційного комітету ВРУ Єгор Соболєв.

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Теги: Україна Політика НАБУ Єгор Соболєв
Джерело: 24 Канал
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