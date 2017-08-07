Антициклон "Люцифер": через стихійні лиха в Європі загинуло щонайменше 10 людей

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Синоптики попередили, що у майже 20 європейських міст високі температури загрожують здоров'ю та життю людей.
Як пише видання The Times, в Румунії від теплового удару померли 2 осіб. Ще 2 людей похилого віку загинули у лісових пожежах в Італії, а у лавині з води та болота втопилася жінка. В альпійському регіоні через негоду загинули 5 людей.
Спеку в Європу з пустелі Сахари приніс антициклон "Люцифер". Від Іспанії і до Балкан температура повітря перевищує 40 градусів за Цельсієм. На півдні Європи вже кілька тижнів вирують численні лісові пожежі та бурі.
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