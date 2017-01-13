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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Антиукраїнські хакери атакували популярний онлайн-ресурс

15:26, сьогодні 1463 Читать новость на русском
Від хакерів особливо дісталося українській владі
Від хакерів особливо дісталося українській владі / Соцмережі

Твіттер-сторінку відомого видання "Дзеркало тижня" зламали хакери, які виступають проти чинної української влади.

Зауважимо, що тут змінився аватар та обкладинка.

Дзеркало тижня, хакери

Також з’явилися дописи антивладного змісту.

Хакери, Дзеркало тижня

До слова, в одному з них фігурує дехто Анатолій Шарій, який займає прокремлівську позицію та критикує все, що пов’язане з Україною, щоправда називає себе саме українським журналістом.

Шарій, Дзеркало тижня, хакери

Крім того, в імені спільноти поширюються обурливі коментарі.

Додамо, що в редакції "Дзеркала тижня" вже прокоментували інцидент.

"Редакція не має стосунку до повідомлень, які поширюються наразі. Ми вирішуємо цю проблему", – зазначила виконувач обов'язків керівника проекту ZN.UA Анна Здоренко.

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Теги: Україна Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман ЗМІ Президент України Петро Порошенко Інтернет хакери Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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