Антиукраїнські хакери атакували популярний онлайн-ресурс

Твіттер-сторінку відомого видання "Дзеркало тижня" зламали хакери, які виступають проти чинної української влади.

Зауважимо, що тут змінився аватар та обкладинка.

Також з’явилися дописи антивладного змісту.

До слова, в одному з них фігурує дехто Анатолій Шарій, який займає прокремлівську позицію та критикує все, що пов’язане з Україною, щоправда називає себе саме українським журналістом.

Крім того, в імені спільноти поширюються обурливі коментарі.

Додамо, що в редакції "Дзеркала тижня" вже прокоментували інцидент.

"Редакція не має стосунку до повідомлень, які поширюються наразі. Ми вирішуємо цю проблему", – зазначила виконувач обов'язків керівника проекту ZN.UA Анна Здоренко.

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