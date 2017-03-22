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Антоніо Бандерас розповів правду про своє здоров’я

11:45, сьогодні 454 Читать новость на русском
Антоніо Бандерас абсолютно здоровий
Антоніо Бандерас абсолютно здоровий / Фото з Facebook

Інформація про чергову госпіталізацію зірки кіно Антоніо Бандераса виявилася хибною тривогою.

Бандерас лише проходив медичне обстеження в одній із швейцарських клінік. При цьому, за словами лікарів, має "ідеальне здоров'я", пише "Contact Music".

А сам актор опублікував відео, де займається на скалодромі.

У деяких медіа сьогодні стався серцевий прес-напад,
– пожартував Бандерас.

Раніше повідомлялося, що відомий іспанський актор Антоніо Бандерас знову звернувся до медиків через сильний біль у грудях.

Як відомо, ще у січні голлівудського актора екстренно госпіталізували із гострим болем.

Теги: LifeStyle Голлівуд
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