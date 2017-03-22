Антоніо Бандерас розповів правду про своє здоров’я

Інформація про чергову госпіталізацію зірки кіно Антоніо Бандераса виявилася хибною тривогою.

Бандерас лише проходив медичне обстеження в одній із швейцарських клінік. При цьому, за словами лікарів, має "ідеальне здоров'я", пише "Contact Music".

А сам актор опублікував відео, де займається на скалодромі.

У деяких медіа сьогодні стався серцевий прес-напад,

– пожартував Бандерас.

Раніше повідомлялося, що відомий іспанський актор Антоніо Бандерас знову звернувся до медиків через сильний біль у грудях.



Як відомо, ще у січні голлівудського актора екстренно госпіталізували із гострим болем.