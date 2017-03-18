"Антонов" показав, як фарбують новий український літак

Державне підприємство "Антонов" показало новий Літак АН-132D.

Про це повідомляє прес-служба авіабудівного концерну на сторінці у Facebook.

На відео показують процес фарбування повітряного судна та запуск двигунів.

"Це перший літак, який ДП "Антонов" створює разом з партнерами з королівства Саудівська Аравія", – йдеться у дописі до відео.

Як відомо, перший політ літака АН-132D запланований на березень 2017 року. Вартість судна оцінюється від 30 до 50 мільйонів доларів.

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До слова, Індія вирішила відмовитися від російських літаків Іл-214, на розробку яких пішло 17 років. Натомість країна зосередиться на українському Ан-178.