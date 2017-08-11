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Апатія скорочує тривалість життя, – науковці

09:07, сьогодні 110 Читать новость на русском
Апатія впливає на тривалість життя
Апатія впливає на тривалість життя / Фото з відкритих джерел

Група вчених з Нідерландів з'ясувала, як впливає апатія на тривалість життя.

Так, Йоханна Нейстен та її колеги з Університету Неймеген провели клінічні дослідження в спеціалізованих пансіонатах, де перебувають люди літнього віку та з інвалідністю, пише Journal of the American Geriatrics Society.

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Вчені протягом двох років спостерігали за 713 пацієнтами та з’ясовували, як пов’язані між собою апатія та тривалість життя.

Науковці описали стан апатії кожного з пацієнтів за спеціальною 10-бальною шкалою та за шкалою оцінки депресії Корнела.

Протягом двох років з життя пішли 266 учасників дослідження.

Порівнявши результати з даними, зазначені у шкалі, вчені встановили, що апатія збільшує ризик передчасної смерті у 2,2 рази.

Також вияснилося, що на апатичні стани частіше страждають чоловіки.

Загалом, близько половини жителів будинків були у стані апатії та втратили інтерес до життя.

Вчені наголошують, що це один з головних ризиків передчасної смерті та закликали звернути увагу на цей фактор родичів, опікунів та працівників будинків для літніх людей.

Теги: LifeStyle Здорове життя Психологія
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