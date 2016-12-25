Апельсини, фотографії та навіть макарони: як оригінально прикрасити ялинку

Ялинка, прикрашена вогниками та іграшками, – це невід'ємний атрибут Нового року.

Але лісовій красуні чудово пасуватимуть не лише традиційні скляні іграшки, а наприклад, кориця, апельсини, фотографії та навіть макарони. Не вірите? Lifehacker пропонує декілька способів, як можна оригінально прикрасити ялинку і здивувати своїх гостей.

Універсальна порада: аби ялинка виглядала стильно, не обов’язково купувати багато дорогих іграшок. Достатньо витримати кольорову гаму – ідеально, якщо це будуть лише два кольори. Наприклад, червоний і синій, червоний і білий, червоний і золотий, червоний і зелений.

Апельсини та мандарини

Новорічні іграшки можна зробити навіть із підсушених апельсинів та мандаринів. Фрукти можна нарізати кружечками або підсушити шкірку і вирізати з неї різні фігурки. Засушити цитрусові і шкірку можна в духовці або на батареї. До того ж, такі іграшки не лише будуть гарно виглядати, а й чудово пахнутимуть.

Окрім того, із цитрусових можна виготовити також гірлянду чи різдвяний вінок.

Кориця

До висушених фруктів можна додати паличку кориці, це теж додасть приємного аромату. До того ж, палички кориці можна просто зв’язати стрічкою та повісити на ялинку.

Імбирні пряники

Такі пряники чудово виглядають на ялинці. А до того ж, ними можна і поласувати.

Фотографії

Досить бюджетний і оригінальний варіант – повісити замість іграшок фотографії подій, які відбулися в році, що минає.

Макарони

Із звичайних макаронів можна виготовити досить цікаві сніжинки. Для цього потрібно склеїти макарони та пофарбувати у білий або сріблястий колір.

Святкового вам настрою!