Апеляційний суд назвав дату розгляду скарги Насірова

Судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги, яку подав захист відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, відбудеться 13 березня.
Про це інформує прес-служба Апеляційного суду Києва.
Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 7 березня 2017 року про обрання запобіжного заходу Голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову у вигляді тримання під вартою, призначено на 13 березня 2017 року,
– зазначається у повідомленні.
Зауважимо, що розпочнеться засідання об 11:00 у залі № 201.
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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Відтсоронений очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.
За результатами судового засідання, яке завершилося вночі проти 7 березня, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.
Удень 7 березня авокати Насірова подали апеляційну скаргу на рішення Солом'янського райсуду Києва.