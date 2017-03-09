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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Апеляцію Насірова розглядатиме одіозний суддя-рекордсмен

17:39, сьогодні 3479 Читать новость на русском
Віктор Глиняний
Віктор Глиняний / Фото з соцмереж

Головуючим під час розгляду апеляційної скарги Романа Насірова буде суддя Віктор Глиняний.

Про це повідомляє Prosud.

За інфомрацією організації, з 2012 по 2015 рік на суддю Глиняного надійшло 35 скарг – це рекорд серед суддів апеляційного суду.причиною більшості скарг, стало небажання судді Глиняного брати самовідвід.

Чому сторони так часто вимагають самовідвід судді Глиняного? Тому що син судді Сергій Вікторович Глиняний працює на посаді прокурора відділу участі прокурорів у судовому провадженні з перегляду рішень в Апеляційному суді міста Києва управління підтримання державного обвинувачення в суді. А отже дуже часто виступає обвинувачем в суді, де працює його батько,
– пояснили у Prosud.

Окрім того, Глиняний встиг засвітитися в низці одіозних справ. Зокрема, це був розгляд скарг Олександра Єфремова, Геннадія Корбана, Стаса Краснова.

Нагадаємо, судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги, яку подав захист відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, відбудеться 13 березня.

Теги: Роман Насіров Україна Затримання Насірова Судді
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