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Аплодую стоячи, – Шкіряк похвалив СБУ за заборону в’їзду Самойловій

16:12, сьогодні 52 Читать новость на русском
Шкіряк схвалює заборону в'їзду Самойловій
Шкіряк схвалює заборону в'їзду Самойловій / Фото з соцмереж

Радник голови МВС Зорян Шкіряк схвально відгукнувся про рішення СБУ заборонити в’їзд до країни представниці Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Респект! Аплодую стоячи! Як і передбачалося, СБУ заборонила в'їзд в Україну представниці Мордору Самойловій! Цілковито підтримую, тільки так!", – написав Шкіряк.

Він наголосив, що таке рішення є єдино вірним та абсолютно виправданим.

Жодним посіпакам кремлівських окупантів не місце на нашій Богом даній землі. А Євробачення від цього тільки виграє. Працюємо,
– додав радник голови МВС.

Читайте також: Росія погрожує звернутися до ООН та Ради Європи через Самойлову

Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в'їзд на три роки на територію країни учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойловій.

24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017

Теги: Юлія Самойлова Євробачення-2017 Євробачення Україна LifeStyle Зорян Шкіряк СБУ
Джерело: 24 Канал
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