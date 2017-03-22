Аплодую стоячи, – Шкіряк похвалив СБУ за заборону в’їзду Самойловій

Радник голови МВС Зорян Шкіряк схвально відгукнувся про рішення СБУ заборонити в’їзд до країни представниці Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Респект! Аплодую стоячи! Як і передбачалося, СБУ заборонила в'їзд в Україну представниці Мордору Самойловій! Цілковито підтримую, тільки так!", – написав Шкіряк.

Він наголосив, що таке рішення є єдино вірним та абсолютно виправданим.

Жодним посіпакам кремлівських окупантів не місце на нашій Богом даній землі. А Євробачення від цього тільки виграє. Працюємо,

– додав радник голови МВС.

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Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в'їзд на три роки на територію країни учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойловій.

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