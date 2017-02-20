Apple купила стартап з функцією розпізнавання людей

Компанія Apple купила ізраїльський стартап RealFace, який займається розробкою технології розпізнавання людей за допомогою сканування особи.

Про це розповідають в Engadger.

Поки що умови угоди не розголошуються та офіційних підтверджень про угоду від її учасників на даний момент не надходило. Розробки самого стартапу засновані на технології глибокого навчання. Подейкують, вартість стартапу обійдеться компанії в кілька мільйонів доларів. RealFace наразі не працює.

Є припущення, що Apple в майбутньому відмовиться від використання сканера відбитків пальців Touch ID, а замість нього планує впровадити нову систему біометричної ідентифікації. На лицьовій панелі смартфона нібито буде розміщений лазерний 3D-сканер, який буде здійснювати розпізнавання особи користувача шляхом його сканування.

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