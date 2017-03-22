Apple випустить бюджетний планшет

Компанія Apple анонсувала вихід нового бюджетного iPad.

Як повідомили на сайті компанії, вартість нового гаджету складає 329 доларів.

Новий планшет виконаний в алюмінієвому корпусі та має яскравий дисплей на 9,7 дюймів. В гаджет вмонтований потужний процессор Apple A9 (64 ядра). Також виробники запевняють, що батарея на новому iPad може витримати день активної роботи.

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24 березня розпочнеться передзамовлення нового планшету. Гаджет доступний у трьох кольорах (сірий, золотий та срібний) та з 32 і 128 Гб пам'яті.